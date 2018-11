C’è il via alla centralina Ora scoppia la protesta

Fronte comune di sindaci, comitato e popolazione contro la centralina idroelettrica alle Lore. Nell’incontro pubblico svolto in sala civica a San Pietro Mussolino è stata sancito il no secco a quest’opera. Il sindaco Gabriele Tasso ha convocato la cittadinanza, con la presenza della collega Liliana Monchelato sindaco di Altissimo per fare il punto. Al tavolo anche il Comitato di difesa e tutela dell’Alto Chiampo, che ricorda un po’ il Comitato per la difesa del comune di Erto, anche se quella è stata un’altra storia. Sta di fatto che da questa serata tutti sono usciti dalla porta con più sicurezza. L’incontro in sala civica ha portato alla decisione di chiamare in causa la politica. «Entro la fine di novembre faremo una serata coinvolgendo i politici di tutti gli schieramenti - ha detto il sindaco Gabriele Tasso -. Chiediamo un impegno concreto per tutelare il territorio da queste micro centraline, tema non solo della nostra zona ma con un interesse esteso a tutta la Regione e l’Italia. L’auspicio dei Comuni è che vengano revocati gli incentivi al piccolo idroelettrico, come paventato dal Governo». La Commissione regionale di valutazione di impatto ambientale ha dato un primo parere favorevole all’impianto, vincolando però il progetto presentato dall’azienda Sordato a prescrizioni e limature. Fra circa un anno ci sarà il parere definitivo da parte della Commissione tecnica regionale decentrata. Intanto tutto rimane fermo e potranno essere presentate altre osservazioni. Tra queste peseranno i risultati dello studio commissionato dai Comuni e finanziato da Acque del Chiampo in cui si fa leva molto sul prelievo d’acqua e la scarsità di falda. Il Comitato di difesa ha ricordato l’importanza dell’unione tra tutti: «Dobbiamo unire tutte le forze ed essere una voce di tutta la Valchiampo - ha detto Franco Rancan - perché da soli ci sono meno possibilità. Chi è nel comitato va elogiato perché si sta impegnando a fondo. Teniamo ai cittadini, al nostro paese e alla nostra terra. Speriamo che i politici possano interessarsi, dare risposte e incidere nelle scelte». «Vogliamo coinvolgere tutti i Comuni della valle per difendere l’acqua, bene pubblico - ha aggiunto un altro esponente Giuseppe Antoniazzi». Anche il sindaco Monchelato ha sostenuto la sinergia tra enti, associazioni e cittadini. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Pieropan