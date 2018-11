Assemblea regionale dell’Unione libero teatro

Dopo le precedenti edizioni delle assemblee provinciali, Chiampo ospita per la prima volta l’assemblea regionale Uilt, Unione italiana libero teatro. L’evento, che porterà in città decine di compagnie da tutto il Veneto, si svolgerà domani all’auditorium comunale di via Volta. Il programma della giornata, oltre all’assemblea riservata ai soci, prevede anche una mostra fotografica ad ingresso libero, con apertura al pubblico dalle 14. In esposizione, l’illustrazione delle varie produzioni delle compagnie associate. Dalle 16 invece andrà in scena “Ombre sull’acqua”, uno spettacolo con la regia di Max Bazzana, frutto di un laboratorio tra vari artisti delle compagnie della Uilt Veneto. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.P.