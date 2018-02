Cambio in giunta “Siamo Veneto” ritrova l’assessore

È Riccardo Masiero, 47 anni, imprenditore del settore concia, il nuovo assessore della giunta comunale di Arzignano che subentra ad Angelo Frigo, dimissionario a dicembre. Nomina firmata ieri dal sindaco Giorgio Gentilin che gli ha assegnato le deleghe a bilancio, finanze, lavoro, sviluppo industria e artigianato e agricoltura. Un ingresso in giunta che ricompatta la maggioranza che aveva sostenuto il primo cittadino alle amministrative quattro anni fa. In vista delle elezioni del 2019. «Il criterio per la composizione di giunta nel 2014 - ha ricordato il sindaco - era che fossero rappresentate tutte le liste. E adesso si ritorna ad attuarlo, con l’obiettivo di dare continuità alla squadra che ha condotto l’amministrazione finora, ripartendo con ottimismo». In giunta quindi Alessia Bevilacqua, Lega Nord; Nicolò Sterle, Forza Italia; Laura Ziggiotto “Città Amica”; Mattia Pieropan “Nuova Arzignano” e Riccardo Masiero “Siamo Veneto” ovvero la lista “Liga Veneto Stato” di quattro anni fa. In realtà quello di Masiero, già nel Cda del centro residenziali anziani Scalabrin, è un ritorno. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Luisa Nicoli