Un architetto per la Lega «Sindaco della continuità»

La prima candidatura ufficiale a sindaco di Noventa è quella del quarantasettenne architetto noventano Filippo Marchesin sostenuto dalla Lega e dalla lista “Per il buon governo - Lista Spigolon”. Marchesin ha esordito spiegando che pur non essendosi mai esposti in prima persona non si sente estraneo alla politica. «Sono sempre stato attento alle dinamiche del paese», dice. «La mia continua esperienza professionale, con molteplici e varie amministrazioni comunali, mi ha spesso offerto spunti per rispondere alle esigenze che un territorio come Noventa pone sotto vari punti di vista, soprattutto da quello dello sviluppo, sia esso commerciale che industriale e ricettivo. Com’è composta la lista elettorale che la sostiene? «Si tratta di persone nuove e giovani nella quale solo due componenti rappresentano la continuità con la precedente amministrazione: il sindaco uscente Marcello Spigolon e il candidato Francesco Gambarotto, due figure fondamentali e carismatiche per la loro esperienza nella gestione del territorio che non necessitano presentazioni. I rimanenti componenti sono tutti nuovi nell’esperienza della gestione comunale, ma ciascuno ha competenze precise e affermate nei rispettivi ambiti professionalizzanti e ricreativi». Quali sono le priorità del vostro programma amministrativo? «Lavoro e sicurezza. Il primo si ottiene valutando le potenzialità del nostro tessuto economico, dando voce a imprese, commercio e professionisti: sono loro che creano ricchezza nel territorio, che hanno il potenziale per inglobare localmente i nostri giovani offrendo gratificazioni lavorative a lungo termine. Per quanto concerne il tema “sicurezza”, non sarà incentrato solamente sulla messa a punto o sul potenziamento di sistemi di deterrenza già in atto, come la video sorveglianza o i controlli notturni, bensì su una nuova capacità di dialogo tra gli addetti alla sicurezza e i cittadini. Qual è la prima cosa che farebbe una volta eletto primo cittadino? «In primis ringrazierei i miei concittadini per la fiducia accordata a me e alla mia squadra, poi subito al lavoro per far capire l’operatività a cui sono abituato. In virtù delle mie esperienze con la Protezione Civile e visti i violenti fenomeni meteorologici che imperversano nella nostra provincia vorrei immediatamente aggiornare il piano di sicurezza del territorio in funzione delle nuove infrastrutture presenti, quali il casello autostradale. In concomitanza verrà inoltre predisposto un censimento dei bisogni delle realtà associazionistiche noventane che, a mio avviso, rimangono le componenti attraverso le quali questa amministrazione potrà veicolare la gran parte delle sue azioni migliori per il territorio». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Felice Busato