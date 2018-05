Torna il mercato serale, ed è polemica

Torna a Camisano il mercato domenicale prolungato fino a sera. No, non si tratta del classico prolungamento pomeridiano natalizio, sospeso lo scorso dicembre tra mille polemiche, ma di un’iniziativa legata alla prossima Fiera di Primavera camisanese, prevista da venerdì 11 fino a domenica 20 maggio. Saranno due infatti gli appuntamenti pomeridiani con il mercato che, il 13 e il 20, verrà prolungato fino alle ore 18. Una scelta, presa dall’Amministrazione comunale, che ha scatenato non poche proteste in paese. «Stare fino a sera, in maggio, non ha senso - tuona Giovanni Battista Vecchiato, rappresentante Confesercenti e storico ambulante -. Durante il periodo natalizio le persone vengono al mercato il pomeriggio per comprare i regali, ma in questo periodo dell’anno il prolungamento non serve a niente. Non basta una balera o qualche giostra per attirare gente. Io e molti miei colleghi siamo contrari e ce ne andremo al solito orario». Netta anche la posizione della Pro loco camisanese, che ha deciso di non prendere parte all’organizzazione dell’evento fieristico. «Quest’anno il consiglio della Pro loco ha deciso di non seguire la fiera - spiega Gianpaolo Fanin, presidente dell’associazione -, perché non condividiamo la scelta di farla per dieci giorni. Siamo tutti volontari e per noi un evento del genere dovrebbe durare meno di una settimana». Negativo anche il commento di Federico Ferro, presidente dell’associazione “Camisano - Il Paese degli acquisti”, che rappresenta circa un’ottantina di commercianti locali. «Sembra che quest’idea di prolungare il mercato sia un tentativo di rimediare a quanto accaduto a Natale - commenta Ferro -. Anche l’anno scorso, durante la fiera, il mercato è stato prolungato per una domenica e il risultato non è stato buono. Poi non condividiamo la decisione di fare una fiera di dieci giorni, che per noi sono dispersivi». Moduli, consegnati a mano da Giuseppe Maddalena, vicesindaco e assessore al commercio di Camisano, che difende le sue scelte relative all'organizzazione della Fiera di Primavera. «Prolungare il mercato durante la fiera non è assolutamente un modo per rimediare alla sospensione del mercato natalizio - le sue parole -, anche perché quella non fu una nostra decisione. Così facendo, vogliamo invece promuovere il più importante mercato del Veneto. Proprio per evitare polemiche ho deciso di organizzare diverse riunioni ad inizio anno con le associazioni e le sigle sindacali, e ho anche consegnato dei moduli ai negozianti e agli ambulanti. Ho ricevuto circa 150 pareri favorevoli al prolungamento del mercato e una cinquantina di pareri contrari. Abbiamo anche chiesto un contributo volontario di 20 euro, sia per le spese relative alla sicurezza, sia per la diretta televisiva di un’emittente locale. Perché dieci giorni? Vogliamo che ci siano due fine settimana di fiera - conclude -, soprattutto per il rischio pioggia». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Marini