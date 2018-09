Torna a Toara la festa “I suoni dei Berici”

La natura e i suoi alberi sarà il filo conduttore della 6a edizione de “I suoni dei Berici”, consolidata manifestazione itinerante organizzata dalla sottosezione Cai di Noventa con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune di Villaga che sarà nuovamente ospitata sabato e domenica a villa Piovene Porto Godi a Toara di Villaga. Sabato alle 20.15 inaugurazione della mostra “Alberi nel paesaggio” del fotografo trevigiano Domenico Pezzato in collaborazione col Club Fotografico “Il Campanile” di Noventa. Alle 21 presentazione del libro “Alberi sapienti antiche foreste: come guardare, ascoltare e avere cura del bosco” da parte dell’autore Daniele Zovi, già responsabile del Corpo Forestale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Domenica alle 9 si andrà alla scoperta delle bellezze dei Colli Berici di Toara e Pozzolo con una passeggiata guidata dai soci del Cai. Nel pomeriggio alle 14.30 visita guidata alle cantine Piovene Porto Godi a cura di Alessandro Piovene, alle 16.30 spazio alla musica con le nuove canzoni di Marco Iacampo che presenterà l’ultimo album Fructus. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

F.B.