«Ipab, Regione inerte e anziani discriminati»

«Sossano come il Veneto. La situazione delle Ipab è al limite del collasso per mancanza di una legge di riforma e per il sotto finanziamento del fondo non-autosufficienza». Lo afferma in una nota Stefano Fracasso, capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, il primo a intervenire dopo il grido d’allarme lanciato da Antonio Faedo, presidente della casa di riposo “Michelazzo” di Sossano. Faedo aveva denunciato il rischio-collasso dell’ente, in conseguenza di sempre minori risorse da parte della Regione con una spesa rigida, come certificato dai revisori. «Come abbiamo evidenziato con il libro bianco sui centri servizi per anziani - scrive il consigliere Fracasso - ci sono almeno 6 mila anziani non autosufficienti che si devono pagare di tasca propria la retta in casa di riposo: una retta di almeno 2.200 euro al mese. In Veneto esistono quindi anziani di serie A, che possono usufruire del contributo regionale, e anziani di serie B che devono pagarsi tutto. Ma l’assistenza ai non autosufficienti è un livello essenziale e va garantito a tutti». Il Pd chiede a gran voce la riforma delle Ipab, attesa da anni. «Senza legge di riforma le Ipab sono ingessate, hanno costi del personale più elevati perché non possono scaricare sull’Inps i costi della maternità e altre spese contrattuali mentre i privati sì. Nello stallo avanzano le case di riposo fatte dai fondi immobiliari e dai privati. Il ritardo della Regione mette a rischio l’intero sistema. La prossima settimana discuteremo il nuovo piano sociosanitario in Consiglio, chiederemo un cambio profondo di questa situazione. Così non si può andare più avanti». • © RIPRODUZIONE RISERVATA