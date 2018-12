Arrestato per stalking Condannato a un anno

A fine settembre era stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Vicenza con l’accusa di stalking, danneggiamento (per avere sfasciato l’auto della sua ex), resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Finito a processo, ieri, Daniele Agostini, 44 anni, originario di Supino (in provincia di Frosinone), è stato condannato in primo grado, dal giudice Deborah De Stefano, a un anno di reclusione. All’imputato, difeso dall’avvocato Anna Sambugaro, il giudice ha inoltre ordinato il divieto di dimora in Veneto. Qualche mese prima della denuncia e dell’arresto, l’ex compagna di Agostini (che è disoccupato) lo aveva accolto in casa, ma tra i due il rapporto, dopo poco tempo, si è deteriorato e la convivenza si è fatta sempre più difficile da sostenere. Da luglio, poi, quando la donna aveva deciso di denunciarlo ai carabinieri, era anche iniziati i maltrattamenti. Sino alla fine di settembre quando lei, stanca di subire le angherie del 44enne gli ha intimato di lasciare l’appartamento. Al rifiuto la nuova denuncia, stavolta per stalking che scatenato la reazione di Agostini culminato col suo arresto. • © RIPRODUZIONE RISERVATA