Lavori sulla rete Acqua a singhiozzo per tre giornate

Possibili disagi nei prossimi giorni per qualche centinaio di abitazioni e attività di Sarego. Il servizio di distribuzione idrica sarà infatti interrotto totalmente o parzialmente da oggi a giovedì compreso. A comunicarlo è Acquevenete, la società che per conto del Comune gestisce il servizio idrico integrato e che ha sostituito nei rapporti il Centro veneto servizi dopo la fusione di questo con l’altro ente di gestione, Polesine Acque. Gli orari in cui potrà mancare, in tutto o in parte, l’erogazione dell’acqua dai rubinetti di casa saranno dalle 9 e fino alle 16. Le zone interessate dall’interruzione corrispondono alle utenze che sono situate lungo via Monte Grappa e via Paradiso, nella zona residenziale del popoloso quartiere dei Vegri, nella frazione di Meledo, e in via Bocconcello Sante e in via della Meccanica, nella zona industriale della stessa frazione, ai confini con Brendola. La sospensione sarà effettuata, fa sempre sapere il gestore idrico, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori dovuti all’inserimento e al raccordo delle condotte dell’acquedotto esistenti sulla nuova condotta della linea distributrice. Per l’area di Meledo si tratta di una delle prime ampie e prolungate sospensioni dell’erogazione dell’acqua potabile. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.