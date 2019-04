Fine settimana sul clima Un incontro e laboratori

Fine settimana all’insegna dell’ambiente a Sarego. Il primo dei due appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale è l’incontro dal titolo “Il cambiamento climatico tra scienza e politica”, in programma questa sera dalle 20.30 al centro parrocchiale di Meledo, con relatore il consulente ambientale Daniele Pernigotti, esperto di “carbon management” e rappresentante dell'Italia in diversi tavoli internazionali. L’evento rientra nel contesto di Amambiente Festival cui quest’anno Sarego ha aderito. «Il Comune partecipa per la prima volta nell'auspicio che le attività di promozione della tutela ambientale abbiano un riscontro più ampio rispetto al passato presso la popolazione - afferma l'assessore all'ambiente, Flavio Zambon -. Abbiamo già collaborato con Daniele Pernigotti per alcune iniziative ipotizzate in ambito europeo». L’appuntamento di domani, a Meledo, sarà rivolto ai bimbi da 3 a 10 anni. Dalle 15 alle 18 giochi didattici con Idealservice, fornitore del servizio rifiuti, con due educatori. Le attività ludico-didattiche saranno dedicate al riciclo e al corretto conferimento dei rifiuti. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.