Allacciamenti “snobbati” Acqua ancora dal pozzo

Quasi centomila euro del milione che a Sarego è stato speso dal gestore del sevizio idrico per la realizzazione dell’estensione della rete dell’acquedotto sono andati per favorire gli allacciamenti privati nelle vie Palazzetto e Ca’ d’Oro, nella frazione di Monticello di Fara, e Paradiso, in quella di Meledo. A distanza di tre anni, però, della decina di utente private che utilizzavano l’acqua del pozzo a scopo potabile soltanto due hanno effettuato l’allacciamento alla nuova rete dell’acquedotto pubblico. Lo ha reso noto nel corso dell’incontro “Pfas. Sanità, Ambiente e Rete idrica” Monica Manto, direttore generale di Acque Venete, l’attuale gestore del servizio idrico integrato, nato dalla fusione di Polesine Acque e del Centro Veneto Servizi, ente che al tempo aveva effettuato i lavori. «Nonostante i valori molti alti che erano stati riscontrati in quell’area, ci sono privati che continuano a utilizzare l’acqua di pozzo. A fronte di ingenti interventi pubblici, pagati da tutti, non c’è stato sempre un effettivo allacciamento del privato alle nuove condotte», ha segnalato la direttrice Manto, che ha anticipato lo stato dei progetti del consorzio di gestori idrici veneti Viveracqua per l’approvvigionamento da fonti prive di contaminazioni dalle sostanze Pfas presenti nelle falde di Almisano. «I progetti sono pronti, stiamo solo aspettando che ci venga dato il via. Si tratta di soluzioni definitive», ha sottolineato, illustrando le opere idriche. La prima soluzione, che ha ricevuto approvazione nei giorni scorsi, è la prosecuzione delle condotte da Ponso, nel Padovano, fino a Montagnana con un serbatoio che permetta il rilancio. L’importo è pari a 18 milioni di euro finanziabili con contributo ministeriale. Andrebbero a risolvere la situazione fino a Pojana. L’altra soluzione utilizzerebbe come fonti le risorgive del Brenta facendo arrivare acqua pulita fino a Sarego. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Guarda