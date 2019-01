Un calendario storico ricorda la vecchia lira

Da 17 anni, cioè da quando è entrato in vigore l’euro, il collezionista leoniceno Vittorio Rizzoli pubblica ogni anno un calendario da tavolo dedicato alla lira italiana. La grafica, la rarità dei pezzi riprodotti, i commenti storici fanno di questi almanacchi dei pregevoli e ricercati oggetti da collezione, stampati in tiratura limitata. In onore alla Grande Guerra, l’argomento e le immagini riprodotte nelle pagine mensili del 2019 riguardano i buoni utilizzati nei campi di concentramento dai prigionieri italiani e austriaci durante il conflitto del 1915-1918. Tra i pezzi più originali il buono da lire 5 emeper i prigionieri austriaci che lavoravano nel campo di concentramento di Vittoria, in Sicilia. O anche quello da 10 centesimi per i prigionieri di guerra confinati nel campo di Calci, presso Firenze. Ai prigionieri italiani in Austria venivano distribuiti, in cambio di lavoro, buoni in marchi o corone. Tra le riproduzioni presentate da Vittorio Rizzoli ci sono banconote provenienti dai lager di Bolzano, Chemnitz, Mauthausen, Grodig. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Emilio Garon