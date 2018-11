«Sos gamberi e nutrie» Riparato l’argine eroso

Argini erosi «da gamberi e nutrie», argini ripristinati dal consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta. Questo, dice il consorzio, è ciò che è accaduto allo scolo Ronego ad Asigliano Veneto, dove Apv è intervenuto per effettuare lavori di ripresa di una seria infiltrazione alle sponde nel tratto che costeggia via Vicentina, nel lato del Ronego e del Refosso. «Le insidie non mancano nel nostro lavoro di manutenere i corsi d’acqua del territorio - spiega il presidente del consorzio, Silvio Parise - ma quando ci troviamo di fronte alla presenza di nutrie e gamberi rossi le difficoltà aumentano, in quanto diventa imprevedibile ciò che si può trovare. La presenza di questi animali, non tipici del nostro territorio, ma che si sono proliferati rapidamente per la mancanza di adeguati interventi di contenimento, non ha fatto altro che aggravare la situazione esistente». Agli effetti naturali dell’acqua, «si aggiungono quelli relativi alla presenza di animali capaci di determinare pericolose conseguenze per la sicurezza idraulica». «La situazione era a tal punto grave ad Asigliano - aggiunge il vicepresidente, Moreno Cavazza - da rendere necessaria la temporanea chiusura di via Vicentina. L’intervento in regime d’urgenza effettuato dal consorzio ha consentito di risolvere il problema, con la ricostruzione degli argini, facendo rientrare il pericolo». «I lavori sono stati eseguiti a regola d’arte - conclude il presidente Parise - e l’utilizzo di sassi fa sì che le sponde riescano a sopportare maggiormente l’azione erosiva costante dell’acqua, nonché i danni provocati da nutrie e gamberi». • © RIPRODUZIONE RISERVATA