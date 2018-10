Canti e antichi lavori per l’omaggio ai nonni

La festa dei nonni è stata celebrata sul parco di Villa Pojana con l’iniziativa “Nonni accompagnatemi in villa” organizzata nell’ ambito del Festival delle ville venete dell’Istituto regionale ville venete dal Comune e dalla cooperativa “Scatola cultura” di Chiampo che gestisce dallo scorso aprile la biglietteria del gioiello palladiano pojanese. Aperto da canti e musiche della tradizione popolare proposti con l’organetto diatonico dal moderno cantastorie veronese Otello Perazzoli il pomeriggio ha proposto al buon pubblico accorso la dimostrazione dell’intreccio dei cesti, uno spaccato della scuola di un tempo con oggetti provenienti dal museo della civiltà contadina di Grancona e la scoperta di vari cereali. «Dopo la riuscita festa medievale si è trattato di un altro bel momento per unire divertimento, scoperta del mondo agricolo e delle tradizioni del passato», sottolinea Emanuele Fattori consigliere comunale delegato del gruppo eventi . Sabato 20 ottobre ci sarà un secondo evento pomeridiano a Villa Pojana con “In villa per gioco, provaci con i cinque sensi”. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

F.B.