«Quel cromosoma in più mi ha portato la felicità»

«Mi piace essere una campionessa!». È solare, allegra e sicura di sé l’atleta paralimpica biellese Nicole Orlando, 24 anni. La sua soddisfazione è aver vinto importanti riconoscimenti nell’atletica, che l’hanno resa famosa (quattro medaglie d’oro e un argento ai Mondiali in Sudafrica) ma, soprattutto, la sua battaglia nella vita: far capire che, nella diversità, c’è bellezza. «Non mollo mai, voglio sempre arrivare al traguardo». Con questo temperamento combattivo e una dedizione allo sport coltivata fin da piccola, è riuscita a trasformare quel cromosoma in più nel suo cromosoma della felicità. Con il motto “Vietato dire non ce la faccio” diventato il titolo del suo libro (scritto a quattro mani con la giornalista Alessia Cruciani) ha conquistato la platea. Erano circa 150 alla scuola media di Orgiano, per la rassegna “Donne tra le righe” organizzata dall’assessorato alla cultura e dall’associazione “Terre Narranti”. «Io corro con il pensiero, il cuore e le gambe!» ha detto con un sorriso contagioso. Nel corso della serata, sono stati ripercorsi, grazie anche al buon accompagnamento musicale della cantante Morena Garbin e del pianista Antonio Bari, alcuni dei momenti più significativi del percorso umano, sportivo e di spettacolo di “una ragazza che spacca”, innamorata della famiglia, ma rivolta al mondo. Dall’emozione di sentire il suo nome pronunciato come “esempio di positività e figura emblematica” nel discorso di fine 2015 del Presidente della Repubblica Mattarella alla gioia di incontrare Papa Francesco e «fargli un autografo». Poi, in un susseguirsi di bei ricordi, la divertente esperienza a “Ballando con le stelle” e, non da ultimo, il viaggio in Islanda per un servizio de “Le Iene” per chiedere ad esperti come mai, in quel territorio, quasi la totalità delle donne decida di abortire quando scopre di aspettare un figlio con sindrome di Down. Nelle tappe della vita di Nicole ci sono grinta e passione riassumibili in questa sua toccante frase: «Ho intenzione di continuare ogni giorno a essere fiera di me. Io sono super felice di quello che sono diventata». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Guarducci