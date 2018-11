Studenti in azienda, il Masotto apripista

L’istituto di istruzione superiore Masotto di Noventa è apripista di un esperimento pilota per facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Se ne è parlato nel corso di un incontro tenutosi al teatro Modernissimo su iniziativa dalla scuola e dei due principali partner del progetto educativo, Confindustria e Confartigianato. Il Masotto è l’unica scuola della provincia ad avere intrapreso questo percorso - previsto dalla legge “La Buona Scuola” del 2015 e convintamente appoggiato dalla Regione Veneto - al quale partecipano anche gli istituti veneti Pacinotti di Mestre, Giorgi Fermi di Treviso. L’obiettivo è di mettere in atto un’azione concreta per superare lo squilibrio esistente tra le necessità operative delle aziende e la penuria di tecnici specializzati sfornati dalle scuole. L’Italia è al primo posto nella disoccupazione giovanile in Europa, a fronte di un tessuto economico che, specie nel Vicentino, si mantiene dinamico e in crescita. Ecco allora la necessità di individuare, già durante il percorso scolastico, gli elementi che potranno risultare utili alle esigenze delle ditte, inserendo direttamente in fabbrica i ragazzi dell’ultimo biennio. Il tessuto produttivo presente nel territorio sta aderendo al progetto di formazione mettendo le proprie strutture a disposizione della scuola. I dodici studenti che hanno firmato con le imprese-partner il contratto denominato “Apprendistato NordEst” stanno seguendo dall’inizio dell’anno scolastico uno speciale programma didattico che li porta ad alternare alla normale frequenza delle lezioni a scuola, lunghi periodi di lavoro in azienda. A quest’ultima attività dedicheranno infatti un terzo delle 33 settimane di durata del ciclo di studio. A scuole chiuse, in giugno e luglio, passeranno al lavoro altre sette settimane, riservandosi come riposo il solo mese di agosto, proprio allo stesso modo dei loro colleghi impiegati e operai. Un bel sacrificio in termine di ore da dedicare allo svago, che però presenta una interessante contropartita economica: che al termine dell’apprendistato ogni ragazzo guadagnerà una somma attorno ai 5.500 euro. Al termine del quinquennio di studio, l’esame di stato scioglie il contratto con l’azienda e lascia libero lo studente di decidere se continuare il percorso scolastico o passare al mondo del lavoro. In questo caso è certo che le ditte non si lasceranno sfuggire giovani tecnici che hanno già fatto una buona esperienza in reparto e che si sono dimostrati idonei a soddisfare le esigenze aziendali. Per la collaborazione prestata al progetto, le imprese potranno godere di benefit fiscali che, i funzionari delle categorie presenti al Modernissimo, rappresentano comunque un incentivo di portata minore rispetto all’investimento sul capitale umano che consente di specializzare i futuri dipendenti fin dal periodo della scuola. Alle imprese è richiesto uno sforzo per favorire l’inserimento dei giovani in azienda. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Zonin