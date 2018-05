Solidarietà in 10 miglia Mobilitazione contro i tumori

Tutti in corsa contro i tumori per aiutare la ricerca. Torna domani la giornata solidale di Vicenza Marathon Asd che in collaborazione con il Comune di Albettone e l’istituto oncologico veneto IOV, organizza la 2a “Albettone for I.O.V – la 10miglia della Solidarietà” insieme con la “Camminata del Sorriso” per raccogliere fondi da destinare all’Istituto oncologico. «Per questo – sottolineano gli organizzatori – sono state coinvolte le associazioni ed è sostenuta da vari sponsor». La 10 miglia della Solidarietà, promossa da un cittadino di Albettone, toccato dalla malattia, è una corsa competitiva su un tracciato che si svolge in un unico giro, in parte asfaltato e in parte sterrato, con una pendenza di 250 metri, tra la pianura e le colline di Albettone. È riservata a 300 agonisti tesserati. Accanto alla corsa è prevista la Camminata del sorriso, una passeggiata 6 chilometri e mezzo e una ludico motoria di 6 o 12 chilometri. Partenza alle 9 da piazza Umberto 1°, saranno attivi lo stand gastronomico e il luna park della Sagra delle rose. Info 3663570331. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.MAZ.