Muore a 24 anni nello schianto frontale

Ha perso la vita in un tragico schianto sulla Pontebbana, in Friuli, dove viveva da un paio d’anni assieme alla madre. Ma Jessica Paganini, 24 anni, era cresciuta a Camisano, dove il padre Carlo è il titolare della farmacia nella frazione di Santa Maria. La disgrazia è avvenuta martedì sera alle 22.30, lungo il tratto urbano della statale 13, a Pordenone. La dinamica è ancora tutta da chiarire: sembra che una delle due auto coinvolte, la Ford Fiesta guidata da Jessica, sola in macchina, o l’Opel Astra con al volante un 41enne di Pordenone con a bordo altre tre persone, abbia invaso la corsia. Lo scontro è stato fatale per Jessica, mentre i quattro occupanti dell’altra vettura, sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Spilimbergo. La strada è stata chiusa al traffico da due volanti della polizia di Stato, arrivate assieme a due ambulanze, ad un’automedica e ai mezzi dei vigili del fuoco del comando di Pordenone. La statale è stata riaperta al traffico a mezzanotte e mezza, e le auto sono state poste sotto sequestro. «Il padre Carlo è in viaggio da qualche giorno e non siamo ancora riusciti a metterci in contatto con lui - spiegano i dipendenti della farmacia, ancora increduli per quanto accaduto -. Praticamente abbiamo visto Jessica crescere, perché fino a due anni fa abitava qui a Camisano con suo papà. Girava spesso per la farmacia, che di fatto era un po’ come casa sua. Poi ha deciso di trasferirsi dalla madre a Pordenone e poi ad Udine, per motivi di studio. Non la vedevamo dallo scorso Natale. La ricorderemo sempre come una ragazza molto dolce». Parole di affetto anche da parte di Eleutherios Prezalis, sindaco di Camisano, già pediatra della 24enne. «Era un ragazzina bella e dolcissima - ricorda il primo cittadino -. Conosco bene suo papà perché è stato assessore a Camisano dal 1999 al 2009, durante i miei precedenti due mandati da sindaco. Esprimo le più sincere condoglianze a lui, alla sua ex moglie Patrizia e a tutta la sua famiglia, da parte di tutta l’Amministrazione. Non sappiamo ancora quando e dove si svolgeranno i funerali, ma saremo sicuramente presenti». Incredulo anche Giuseppe Maddalena, vicesindaco di Camisano, nonché amico di Carlo Paganini. «Sono senza parole - commenta con un filo di voce -. Sono amico di Carlo da anni, è una brava persona e non oso immaginare cosa stia provando in questo momento. Perdere una figlia di soli 24 anni in questa maniera è una tragedia assurda. Jessica? La ricordo come una ragazzina giovane, allegra e spensierata, e suo papà le era molto legato». Il pm Monica Carraturo di Pordenone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per fare eseguire una consulenza tecnica sulla dinamica. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Marini