MONTEGALDELLA. Che si tratti di una piscina o una vasca per pesci, non c'entra nulla con il complesso architettonico della villa “La Deliziosa” di Montegaldella e per questo va demolita. Lo sentenzia il Tar del Veneto precisando che «Il manufatto è stato realizzato in un immobile vincolato e che non consente nell’area dove è stata costruita la piscina, alcuna edificazione».

La vicenda è iniziata nel 2005 quando un rilievo geografico fatto dall'alto dal Genio Civile ha riscontrato questa anomala struttura a forma di "L", a pochi metri da una delle strutture più emblematiche di Orazio Marinali. C'è voluto poco per capire che si trattava di una vasca-piscina, realizzata senza autorizzazione, per cui qualche anno dopo la Soprintendenza ne ha chiesto la rimozione. Il proprietario ha tentato di difendersi sostenendo che le autorizzazioni devono esser chieste solo per opere da fare su beni culturali, ma il giudice del Tar ha fugato ogni dubbio.