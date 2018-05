«La piscina è abusiva, va demolita»

Una piscina (o vasca per pesci come indicato dai proprietari) nella villa “La Deliziosa” di Montegaldella non poteva starci perché lede l’importanza storica del luogo. Lo dice una sentenza del 28 aprile del Tar veneto. «Il manufatto - precisa la sentenza - è stato realizzato in un immobile vincolato e che non consente nell’area ove è stata costruita la piscina, alcuna edificazione». Tutto va però ricondotto al 2005, quando la questione sulla proprietà arginale dove oggi scorre la “ciclabile del saluto” aveva visto fronteggiarsi il Genio civile e la finanziaria vicentina cui la villa appartiene. Un rilievo geografico fatto dall’alto dallo stesso Genio civile, aveva riscontrato un’anomala struttura costituita a forma di “L” che si mostrava come uno specchio azzurro, stagliarsi sul verde piano dello storico giardino, a pochi metri da una delle sculture più emblematiche di Orazio Marinali. Il rilievo ha portato alla sorprendente constatazione che di trattasse di una vasca-piscina realizzata senza autorizzazione, ragion per cui qualche anno dopo la stessa Sovraintendenza ne chiese l’immediata chiusura e rimozione. Cosa che però venne disattesa dal proprietario della villa, che attraverso i suoi avvocati definì quell’opera come, “una pescaia che non lede affatto la “libera visibilità” del bene tutelato, in quanto interrata”. Inoltre secondo la difesa: «Non era necessaria alcuna specifica autorizzazione per la fattibilità della piscina da parte della soprintendenza, in quanto tale richiesta è necessaria solo per opere da compiere “ su beni culturali” e non per quelle da eseguire su beni assoggettati semplicemente a vincolo indiretto». Il giudice del Tar invece ha fugato ogni dubbio: «Tali argomentazioni sono prive di fondamento, e il decreto di vincolo risalente al 1961 divenuto incontestabile, non essendo stato impugnato a suo tempo, stabilisce che nel luogo in cui è stata costruita la piscina, non è consentita alcuna edificazione». Via quindi la “bruttura” per ripristinare l’originaria bellezza del giardino di pietra. Sentenza, arrivata dopo ben dodici anni di scontri legali, in cui si è cercato di far passare come “vasca per i pesci” che qui non vi era mai stata, una piscina con tanto di trampolino. A tirare un sospiro di sollievo è anche l’Amministrazione Comunale di Montegaldella che ha sempre appoggiato la prima sentenza della Soprintendenza: «Parliamo del bene architettonico più prezioso del paese –sottolinea il primo cittadino, Paolo Dainese-, posta al centro del paese da essere essa stessa il paese, la cui memoria è legata da sempre alla storia e gente del nostro territorio. Per oltre quattro secoli la villa che non a caso continua essere chiamata “La Deliziosa” per il suo parco, è stato oggetto di grande attenzione e cura da parte dei suoi ultimi proprietari: dal senatore Fedele Lampertico all’inizio del ‘900 e poi del Campagnolo tra gli anni ’70-‘80. Vedere invece che una piscina in tempi recenti ne ha sfregiato la bellezza, è un oltraggio e un danno all’intera collettività. La sentenza di oggi invece, ridà dignità a un bene che, piaccia o non piaccia, appartiene alla collettività paesana e vicentina». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Gregolin