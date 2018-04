Cresce il turismo in bici e crea lavoro

Marco Marini Futurismo? No, “Fù - turismo”. Gli organizzatori hanno affidato ad un gioco di parole il senso del convegno tenutosi ieri mattina a Villa Gualdo, sede municipale del Comune di Montegalda, incentrato proprio sul settore turistico e sulla sua evoluzione in Italia, nel Veneto, ma soprattutto nell’area Berica. Quasi tre ore di interventi, numeri, concetti, piani strategici e idee, tutti incentrati su un settore in continua crescita, che nei prossimi anni promette diventare sempre più trainante per l’economia del territorio vicentino. A fare gli onori di casa Andrea Nardin, sindaco di Montegalda, che ha esordito elogiando la platea dei relatori, descritta come «di assoluto livello», seguito da un altro (ex) primo cittadino montegaldese, Riccardo Lotto, moderatore dell’incontro. «In termini di turismo, oggi vediamo i risultati del lavoro fatto dieci anni fa - il suo commento -. Per molto tempo, però, abbiamo visto questo settore come esclusivamente culturale, mentre invece può offrire grandi opportunità di lavoro. Come territorio veneto e vicentino, siamo una realtà che rappresenta un giacimento di risorse fin’ora poco sviluppato». Concetti ribaditi da Francesco Enrico Gonzo, consigliere delegato al turismo e Odg della Provincia di Vicenza: «Dobbiamo trasmettere sensibilità ad un turista che decide di soggiornare nel vicentino e che vuole conoscere la zona, la sua storia e quello che ha da offrire, magari attraverso uno smartphone. Anche per questo la Provincia ha messo a disposizione un’importante stanziamento per lo sviluppo del cicloturismo e della sua promozione». Tra gli interventi più apprezzati dal pubblico, quello di Damiano De Marchi del Ciset (Centro internazionale di studi sull’economia turistica), che ha subito sottolineato «l’importante vocazione turistica del Veneto. Oggi il settore è in grande crescita - ha spiegato - e in continuo cambiamento, basti pensare che in Italia 3 milioni di persone lavorano nel mondo del turismo». Importante dunque stare al passo con i tempi, con investimenti mirati per migliorare i servizi e l’offerta, puntando molto sui prodotti enogastronomici. «Il futuro? Il 2019 sarà l’anno del “turismo lento” in Italia, che verrà strutturato e promosso». Dopo l’intervento di Mirko De Mario, in rappresentanza di Unicredit (tra gli organizzatori dell’evento), incentrato sul cosiddetto “turismo 4.0”, la parola è passata a Pierpaolo Romio, presidente di Girolibero, tour operator specializzato in vacanze in bici in Europa e nel mondo, che via Skype ha illustrato il suo lavoro e la sua sede operativa: «A Montegalda portiamo circa 2 mila e 500 ciclisti all’anno - le sue parole -, praticamente come un centinaio di pullman pieni». A chiudere la mattinata, Andrea Cevese, presidente dell’associazione “Cammini veneti”, che ha presentato pregi e difetti dei percorsi del territorio vicentino, e Vladimiro Riva, console veneto del Touring Club. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

