La differenziata vola al 76 per cento Premio al Comune

Lonigo è al primo posto tra i comuni vicentini nella classifica “Rifiuti Free”, per la fascia di popolazione tra 15 e 30 mila abitanti. L’importante riconoscimento è stato attribuito durante il Forum Rifiuti Veneto recentemente tenutosi a Treviso su iniziativa di Legambiente, un’iniziativa che si propone di riconoscere e premiare il ruolo delle pubbliche amministrazioni nel corretto smaltimento dei rifiuti e nel trattamento delle scorie riutilizzabili. A margine del convegno è stata stilata una graduatoria denominata “Rifiuti Free”, da assegnare ai comuni che raggiungono una raccolta massima di rifiuto secco non riciclabile pari a 75 chili in media per cittadino. La nostra città si è aggiudicata il primo posto provinciale registrando un conferimento di secco pro capite di 70,3 chili, equivalente a una percentuale di raccolta differenziata del 76,6%. Un risultato che testimonia il prezioso lavoro portato avanti finora. La performance ha dato buoni risultati anche a livello regionale, assegnando a Lonigo l’undicesimo posto in graduatoria tra i comuni veneti della sua categoria. «È un premio molto importante – commenta il sindaco Luca Restello - che premia gli sforzi di tutti i soggetti che si impegnano ogni giorno con passione per la salvaguardia dell’ambiente e per promuovere la gestione circolare del rifiuto. Un merito particolare va attribuito all’assessore all’ambiente Emanuele Dani per il costante e appassionato impegno con cui svolge il suo compito, e alla collega all’istruzione Ivana Martelletto, alla quale si deve il coinvolgimento del mondo scolastico. Siamo fieri di questo riconoscimento, ma quello che ora ci interessa è continuare su questa strada per migliorare il più possibile il risultato». «Questo riconoscimento – aggiunge Emanuele Dani – ci sprona a mantenere lo standard di efficienza fin qui ottenuto, ma anche a intensificare gli sforzi per raggiungere altri traguardi. Ad esempio, un netto miglioramento delle performance è possibile prestando maggiore attenzione ai consumi ed evitando l’acquisto di imballaggi invasivi. Un impegno per tutti che, se verrà seguito dai cittadini con la perseveranza dimostrata finora, potrà produrre nuovi risultati e far diventare ancor più “riciclone” il nostro comune». «Considerando l’importanza delll’argomento - conclude l’assessore - e l’estrema attualità del tema per preservare l’ambiente i cui viviamo, contiamo nella collaborazione dei cittadini, che già si sono dimostrati molto sensibili nei confronti del problema». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Zonin