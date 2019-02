La Contrà de sora e i “mangiapreti”

Era una delle contrade più amate e temute di Lonigo, anche se l’inesorabile sviluppo urbanistico della città di questi ultimi decenni l’ha resa un quartiere ormai integrato. Stiamo parlando della Contrà de sora, quella che anticamente si chiamava Contrà delle Oche o delle Ocche. Il fiume Guà separa il borghese borgo cittadino da questa località che si trova, appunto, sopra il Guà. Prima della deviazione del fiume, terminata nel 1922, questa contrada comprendeva anche la via Peagno e la via Ponovo. Qui c’era l’antico convento di Santa Maria della Fontana, fondato nel XIII secolo e attivo fino alla metà del Cinquecento quando, in onore della Serenissima, venne costruito il convento di San Marco dentro le mura del castello. Il fiume era un confine ma anche un nemico naturale per le sue frequenti alluvioni che creavano danni, lutti, carestie, epidemie. Nel 1776 il Capitano di Lonigo autorizzò una straordinaria sovvenzione “alli poveri della Contrà delle Ocche detta di sopra, bisognosi per l’inondazione dell’acqua”. Quattro anni prima lo stesso vescovo di Vicenza intervenne a favore della popolazione alluvionata concedendo ai contadini “causa l’inclementa stagione, di esercitarsi pure nelli giorni festivi adempito che abbiano al precetto della Santa Messa”. Restando agli onori di questa contrada, ricordiamo che qui nacque, il 13 gennaio 1729, Camillo Bonioli medico e chirurgo tra i più rinomati nel ‘700 all’università di Padova ed al quale la principale via della Contrà de sora è dedicata. Ma non era solo il Guà che separava la contrada dalla città, era un antagonismo antico, un modo di vita diverso, una realtà sociale difficile. Aperta campagna fino a non molti decenni fa, questa terra era abitata dalla popolazione povera, contadini che faticavano a sbarcare il lunario, disperati relegati fuori dal borgo e sempre al limite della sopravvivenza. In tale situazione la solidarietà tra questa gente è sempre stata molto forte, creando uno spiccato senso di unione e fratellanza. La fama della Contrà de sora è sempre stata quella di essere un “covo di comunisti”, fama peraltro guadagnata sul campo. Su questo argomento vanta un primato storico in fatto di militanza comunista. Nel febbraio del 1848 Marx ed Engels pubblicarono a Londra il “Manifesto del partito comunista” con lo slogan “proletari di tutto il mondo unitevi”: dopo pochi mesi da quello storico avvenimento, esattamente nel settembre 1848, il primo arresto di un “comunista” vicentino avvenne proprio a Lonigo dove la gendarmeria austriaca fermò in un’osteria un certo Sante Tomba “detto Gambalunga della Contrà de sora”, che si dichiarava comunista e andava predicando “essere venuto il momento che i poveri arricchiranno e i ricchi pagheranno il fio”. Gli anni seguenti la prima Guerra mondiale furono scossi dalle lotte agrarie e operaie, e sotto questo aspetto Lonigo era la polveriera del basso Vicentino; nel suo mandamento erano circa 3.500 i disoccupati, Bagnolo e la Contrà de sora erano dominate dai “rossi”, le leghe socialiste e comuniste più attive. Nella Contrà de sora vivevano, o meglio sopravvivevano, gli operai e le operaie delle filande, sfruttati e mal pagati. In questo scenario la protesta era inevitabile, infatti nel 1920 scoppiarono aspri e violenti gli scontri a Lonigo come in altre località della provincia; per la via Bonioli, che attraversa la Contrà de sora, non si poteva passare né macinare il grano senza esibire la tessera socialista, altrimenti si pagava dazio. La strada venne chiusa con barricate e resistette una settimana, presidiata dagli abitanti e dai “compagni” giunti da Montebello. Il Guà era un confine ma anche una risorsa. Fino agli anni Cinquanta molte famiglie traevano un magro sostentamento, chi con la pesca, oppure con la raccolta della ghiaia. Le relazioni tra gli abitanti della Contrà de sora e le gerarchie locali furono sempre critiche e difficili; anche mons. Attilio Caldana, prete colto e intelligente, abituato al confronto ed al dialogo ma rigido anticomunista, riusciva a malapena a mantenere rapporti formali con questa comunità. Un sacerdote invece aveva instaurato un legame di cordiale amicizia e stima: don Vittorio Zanon, che non mancava mai alle feste ed alla loro sagra. Per i cappellani che arrivavano a Lonigo, la pastorale nella Contrà de sora era una specie di prova del fuoco: se superavano indenni l’impatto con questa comunità potevano reggere ogni tipo di avversità confessionale. Ci ricorda un sacerdote che la Contrà de sora aveva una fede comunista, ma che era soprattutto antagonismo ad una borghesia abituata a sfruttare. Erano mangiapreti però guai a toccare la loro Madonna dell’Assunta, venerata nella piccola piazzetta della Contrada, e alla quale dedicano ogni anno una pittoresca sagra. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Emilio Garon