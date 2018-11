La città piange il notaio Golin stroncato da malore improvviso

Un malore improvviso e fatale ha strappato la vita al notaio Franco Golin, stimato notaio. Ha destato molta impressione in città l’improvvisa scomparsa, all’età di 58 anni, dello stimato professionista. Dopo un inizio di carriera nell’avvocatura, Golin aveva aperto lo studio notarile in via Pontedera avviando in breve una fiorente attività. Chi si rivolgeva a lui per i vari tipi di pratiche legali e amministrative legati alle funzioni del suo incarico era certo di trovare un interlocutore attento e scrupoloso, molto preparato sulla materia e prodigo di consigli. La grande competenza con cui svolgeva il suo lavoro si univa a un tratto amichevole di naturale simpatia che rendeva meno complicato il disbrigo di questioni spesso poco piacevoli. Le doti umane e professionali di Franco Golin sono state apprezzate dalla clientela che si è fatta sempre più numerosa, non solo a Lonigo ma anche nei paesi vicini. L’apertura di un secondo recapito a Creazzo, in via Ponte Storto, ha ulteriormente ampliato il raggio d’azione dello studio raggiungendo la clientela del centro e dei dintorni di Vicenza. Con lui Lonigo perde uno dei suoi esponenti più significativi in campo legale e notarile. Il padre di Franco Golin è stato a lungo funzionario direttivo delle Ferrovie dello Stato e ha curato la gestione dei possedimenti agricoli di proprietà della moglie. Il figlio è rimasto legato al mondo contadino, ottenendo la fiducia di molti rappresentanti della categoria. Il notaio Golin era sposato con Cristina Mistrorigo, appartenente a una nota famiglia leonicena e sorella della moglie del sindaco Luca Restello. Con la moglie e i tre figli maschi componeva una famiglia unita e felice, ora nello sconforto per il lutto improvviso. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Zonin