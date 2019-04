Il Carroccio è in festa Arriva anche Salvini

Il vice premier e ministro dell’interno Matteo Salvini è atteso per domenica sera alla festa provinciale della Lega, in svolgimento nel fine settimana al parco Ippodromo comunale. Salvini, che arriverà a Lonigo dopo aver partecipato al Vinitaly di Verona, troverà ad attenderlo, assieme al popolo legista, il governatore del Veneto Luca Zaia. L’ampio spazio a disposizione e la presenza delle strutture al coperto allestite in occasione dell’esposizione Campionaria rende il parco leoniceno particolarmente adatto alla circostanza. Finora Matteo Salvini non ha mai fatto mancare la sua presenza; un post pubblicato su un social network, il ministro conferma per domenica il programma annunciato, con sosta finale a Lonigo. La festa inizierà alle 19 di sabato con l’apertura dello stand gastronomico e proseguirà in serata con i saluti dell’eurodeputata Mara Bizzotto e del deputato e consigliere federale Erik Pretto. La serata si concluderà con uno spettacolo danzante. Domenica, identico programma, che si concluderà con la visita e il comizio di Matteo Salvini. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.Z.