Guerra dello speedway «Si farà un referendum»

Sulle sorti dello speedway a Lonigo si registra una novità al giorno. L’ultima, clamorosa, arriva dal sindaco Luca Restello: il futuro della pista di Santa Marina sarà deciso da un referendum popolare. «La mia maggioranza - spiega Restello - vuole che lo speedway continui nella sua attività e a questo proposito ha già messo in bilancio 435 mila euro per sistemare come si deve l’impianto di gara. Dopo la pessima gestione da parte del Moto Club Lonigo, che ha sistematicamente ignorato le richieste del Comune affinché la pista venisse messa a norma, ci vogliono soldi e tempo per rimediare. Per contro, occorre considerare che questo sport sta attraversando un momento molto difficile, con un campionato cosiddetto “italiano” a soli 12 concorrenti - mentre ovunque nel mondo si corre in 16 - che si può svolgere solo grazie alla nutrita presenza di piloti stranieri, ingaggiati per raggiungere il numero minimo richiesto. Va inoltre ricordato che la pista si trova vicino a un popoloso quartiere e che spesso i residenti si sono lamentati per il rumore delle moto. Quindi, prima di spendere tanti soldi a favore di uno sport in declino e dal pesante impatto ambientale, è il caso di pensarci bene». E qui entra in campo lo strumento del referendum. «A decidere – continua il sindaco - sarà il popolo e non Re Stello, come mi chiamano ironicamente le minoranze. Prevedo già il putiferio che scateneranno i miei avversari, già attivi nell’agitare un’invereconda campagna di mobilitazione, che ha coinvolto anche eminenti rappresentanti del governo nazionale. Re Stello non è un tiranno, ma un accorto amministratore che chiede alla gente di esprimersi attraverso il più democratico degli strumenti istituzionali: volete che si spendano dei soldi per mettere a norma la pista e continuare l’attività dello speedway; oppure preferite che l’impianto venga destinato ad altri sport come il rugby e il calcio, con l’aggiunta di attività motoristiche finalizzate, più che all’agonismo, all’educazione stradale dei giovani? Chiediamo ai cittadini di manifestare il loro parere e agiremo di conseguenza». L’articolo 15 dello Statuto comunale prevede in effetti lo strumento del referendum popolare, il quale «deve riguardare una questione specifica, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione pubblica». Più avanti si precisa che “la consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari almeno al 50% del totale degli aventi diritto al voto». «Penso che Restello - commenta Chiara Gianesin, capogruppo del centrosinistra - sia finito in un vicolo cieco. Affidare la risposta al popolo è il metodo più semplice per dirimere una questione che finora ha scontentato tutti. A essere benevoli, questa sortita è un’ammissione della fallibilità delle sue decisioni». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Zonin