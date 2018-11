Guerra dello speedway, la città è divisa

Cosa ne pensano i leoniceni della polemica in corso tra il sindaco Luca Restello e i responsabili del Moto Club sulle sorti della pista di Santa Marina? Sono allarmati per la possibile fine di un’attività sportiva che per tanti anni ha dato lustro alla città, oppure vivono la questione con distacco, se non con disinteresse? E che opinione hanno sullo scontro in atto per la conduzione dell’impianto e sulla ventilata possibilità che la gestione possa passare a un’altra associazione? Dalle opinioni raccolte in piazza Garibaldi si levano voci di diverso tenore, accomunate comunque da quella prudenza che rappresenta il tratto distintivo degli abitanti di Lonigo. «Per tanti anni ci hanno preso in giro cantando negli stadi “avete solo lo speedway” – commenta Emanuele Brusaferro –. Fra un po’, se continua così, non avremo più neppure quello. Il sindaco sta rischiando grosso chiudendo la pista per spostare i box. La stagione agonistica del 2019 è ormai persa e poi, rimettere in moto la macchina, sarà difficile». Aggiunge Romano Pozza: «Quello che sta accedendo è assurdo. Non si capisce perché la realizzazione di nuovi lavori alla pista debba mettere in discussione il ruolo del Moto Club Lonigo, un’associazione che si è sempre impegnata, con il contributo di molti volontari, per dare lustro alla città. Sono d’accordo al cento per cento su quanto affermato nel comunicato del Moto Club». Più riflessivo il parere di Marco Mazzai: «Il sindaco dice che la pista non è a norma e che è assolutamente necessario intervenire in fretta per rimediare alle lacune presenti. Il Moto Club replica che queste sono scuse accampate da Restello per far fuori l’associazione e per passare ad altri gestori. Prima di esprimere un parere, vorrei capire chi ha ragione. Certo, perdere lo speedway sarebbe un brutto colpo per l’immagine di Lonigo». Anche da Renato Zuffolato arriva un appello alla concordia. «Litigare in questo modo non serve – sostiene -. Bisogna parlare, confrontarsi e poi decidere, mettendo al primo posto non all’orgoglio personale ma il bene della città. Penso allo storico presidente Gigi Biasin, scomparso qualche anno fa, e al dolore che proverebbe nell’assistere a queste schermaglie. Non dimentichiamo che lo speedway porta il nome di Lonigo nel mondo e che fermare, anche per poco, un’attività del genere può essere pericoloso». Per il partito degli scettici interviene Giuliano Panato: «Seguivo le corse delle moto quando si svolgevano al Circolo, poi ho perso interesse per questo sport. Ricordo solo il rumore che arrivava dalla pista di Santa Marina quando abitavo in quei paraggi. Sento dire che l’attività agonistica è in crisi e che mancano i piloti: vabbè, pazienza, vedremo di farcela anche senza lo speedway. Mi sembra più importante incentivare altri tipi di sport, che coinvolgano maggiormente i nostri ragazzi». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Zonin