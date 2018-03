Espositori e solidarietà Quattro giorni di Fiera

L’edizione numero 532 della Fiera di Lonigo si presenta all’insegna della tradizione e dell’innovazione. Questo il concetto sottolineato dal sindaco Luca Restello nel presentare il programma, con le inaugurazioni delle varie iniziative distribuite su due giorni. Si inizia venerdì 23 marzo, chiusura lunedì 26. «Partiamo dagli ottimi risultati dello scorso anno, con un impegno a migliorare ancora - ha detto Restello -. Le attività della Fiera sono dislocate in tutta la città, le adesioni ricevute confermano che l’impostazione è corretta». L’impianto organizzativo è quello dello scorso anno, con le attività divise in commerciali Corti che richiamano idealmente gli antichi quartieri castellani. In piazza Garibaldi troveranno spazio la Corte delle Auto, con esposizione delle autovetture, e la Corte del Vino, abbinata quest’anno alla presenza del Consorzio del Prosciutto veneto dop. Nella piazza IV novembre sarà allestita la Corte dei Fiori, una mostra mercato di piante, erbe e fiori: La circolazione nella piazza pertanto, nel corso dei quattro giorni di manifestazione, sarà ridotta di una corsia, con i veicoli degli stand posizionati in barriera per motivi di sicurezza. La Corte della Birra, uno dei luoghi più attesi, sarà allestita nel piazzale di Villa Mugna. «Agli amici tedeschi - ha precisato il sindaco - abbiamo chiesto di vendere solo birra della loro nazione, per non fare concorrenza agli artigiani locali». Lungo la via Ognibene è dislocata la mostra mercato degli hobbisti, ad animare la Corte degli Artisti, e da qui si arriva a piazza XX settembre trasformata per l’occasione nella Corte degli Alpini. Oltre alla tradizionale distribuzione di rancio, verrà allestita una mostra di uniformi e mezzi alpini, un percorso museale per ricordare i sacrifici della Grande Guerra. Il tema della solidarietà anima quest’anno la Corte del Contadino, la classica mostra mercato di sapori e primizie dei prodotti ortofrutticoli locali. In collaborazione con Coldiretti e Agribagnolo sono stati invitati 15 espositori delle zone di Amatrice. «L’aiuto più concreto - è il pensiero di Luigi Silvano Vanzan, presidente di Agribagnolo che ha promosso l’iniziativa - è di comprare i loro prodotti per sostenere le attività nelle zone terremotate». Il Parco Ippodromo sarà il centro della Fiera, con l’Esposizione di artigianato, commercio, macchine e attrezzi agricoli, giardinaggio, edilizia e tempo libero. Abbinato il salone della meccanizzazione “Viticoltura: una tradizione sostenibile”, curato dall’Istituto tecnico Trentin in collaborazione di Collis Veneto Wine Group. Tra le novità segnalate dall’assessore Flavio Mirandola una piccola area museale dedicata alla storia e alla tradizione del baco da seta, importante attività leonicena dell’Ottocento, e quattro serate danzanti al Palatenda. Altra novità il trenino, un mezzo che collegherà i vari punti della città e nelle giornate di sabato e domenica arriverà fino al Santuario della Madonna, con visite guidate alla chiesa e al museo. Numerose le attività culturali, le mostre e i convegni. Argomento traffico e sicurezza: «Ci saranno inevitabili disagi - afferma il sindaco - arriveranno a Lonigo decine di migliaia di persone. Per rispondere alle esigenze di sicurezza abbiamo attivato una regia che coordinerà il sistema». Saranno attivate aree di parcheggio, mentre le vie Cesare Battisti e Zara saranno a senso unico con parcheggi a pettine: circa 3 chilometri di strada, con predisposizione di 700 stalli, disponibili dalle 10 alle 20 dei due giorni principali della fiera. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Emilio Garon