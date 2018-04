LONIGO. Pausa vicentina per il leader della Lega nelle trattative per la formazione del nuovo governo. Matteo Salvini domenica è infatti atteso a Lonigo in occasione della festa provinciale del Carroccio, in programma per l'intero fine settimana al parco Ippodromo. Raduno che si svolge in terra leonicena per il secondo anno consecutivo. Annunciata anche la presenza del governatore del Veneto Luca Zaia. Sul palco, poi, Roberto Marcato, assessore regionale, Gianantonio Da Re, segretario nazionale, e Erik Pretto, deputato e segretario provinciale. «Le edizioni che precedentemente si svolgevano nell’Alto Vicentino - ha commentato il sindaco Luca Restello - si sono dimostrate insoddisfacenti sia per il numero di partecipanti sia per i risvolti economici dell’iniziativa. A Lonigo, l’anno scorso, le cose sono andate decisamente meglio e il grande afflusso di pubblico ha consentito di chiudere la manifestazione in attivo».

Lino Zonin