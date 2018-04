L’ultimo saluto a Roberto con la preghiera alpina

Si sono svolti ieri mattina nella chiesa di Grancona gremita di penne nere e di labari alpini i funerali di Roberto Marconato, 74 anni, per quasi un trentennio capogruppo della sezione degli Alpini della frazione di Val Liona. Sotto la sua presidenza è stata realizzata la Casa Alpina. Molto conosciuto e stimato in paese, Marconato era mancato venerdì. Nel direttivo del gruppo, faceva parte del consiglio della Bocciofila Granconese e del centro anziani di Val Liona. Membro dell’Aido, ha chiesto, come ultimo gesto di un’esistenza passata nel mondo del volontariato, la donazione delle cornee. Alla cerimonia funebre hanno presenziato il picchetto e i gruppi alpini dell’Alta Val Liona e delle associazioni combattentistiche e d’arma e dei donatori di organi. Commozione hanno suscitato le letture delle preghiere dell’Alpino e dell’Aido e l’intervento di saluto dell’attuale capogruppo Mirco Bisognin. «Caro Roberto, sei stato sempre in prima linea con senso di responsabilità e coraggio – ha detto -. Coraggio di esporti, di lottare, di non cedere a compromessi, di difendere fino in fondo quello in cui credevi». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.