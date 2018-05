L’importanza dei giochi nella didattica C’è un incontro

Inizia mercoledì al Modernissimo (ore 20.30) con la tematica “Giocare veramente per imparare veramente”, giochi didattici per imparare a casa e a scuola, con relatori i prof. Flavio Fogarolo e la prof.ssa Cervellin il ciclo di quattro incontri ”Istruire, educare, far crescere, le sfide educative in un mondo complicato” promosso da “Stefani Sport” in collaborazione con Fondazione “Stefani” onlus, IIS “Masotto” e IC “Fogazzaro” e il patrocinio del Comune. Mercoledì 16 si proseguirà con “ La parola ai giovani”, racconti degli studenti dell’IIS “Masotto” col direttore scientifico dell’osservatorio permanente sull’educazione e la genitorialità dell’Area Berica prof .Giuliano Brusaferro. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

F.B.