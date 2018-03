In arrivo la tappa del cammino di San Marco

Si concluderà ad Orgiano domani, con arrivo previsto alle 16 alla chiesa parrocchiale, la tappa della decima edizione di “Da San Marco a San Marco. Il cammino”, la manifestazione nata per riscoprire la fede, la storia e il territorio veneto. La partenza di questa seconda tappa itinerante sarà a Monte Berico, a Vicenza, alle 7.30, per portarsi sulla ciclabile dall’incrocio di via Cipro alle 9, toccare il municipio di Longare alle 10.10, Ponte di Castegnero alle 10.50, Ponte di Nanto alle 11.20, Ponte di Barbarano alle 12.30, la chiesa di Sossano alle 14.45 e infine Orgiano. L’evento è organizzato dall’associazione “San Marco Evangelista” con “Veneto Nostro – Raixe” e rientra tra le attività della Regione per celebrare l’annuale Festa del Popolo Veneto. Il cammino, che si tiene in tre fine settimana consecutivi e iniziato sabato 10 marzo, tocca vari centri in una staffetta di solidarietà e spirito identitario in cui i partecipanti percorreranno le tappe con il gonfalone di San Marco, venerato come patrono e protettore dei veneti. Il cammino terminerà domenica 25 marzo in piazza San Marco a Venezia con la spettacolare cerimonia di chiusura in Basilica. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.