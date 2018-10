Il Comune dà spazio alle idee dei giovani con “Attivamente”

Cultura e creatività, tempo libero e svago mettendo in campo il talento dei ragazzi. I prossimi mesi saranno ricchi di progetti rivolti ai giovani a Sovizzo, grazie al bando ideato dall'assessorato alle politiche giovanili in collaborazione con la biblioteca. Il progetto “AttivaMente”, infatti, ha lo scopo di realizzare iniziative formative o ricreative proposte da giovani tra i 18 e i 35 anni, da svolgere da gennaio a maggio. Le attività potranno spaziare dalla creatività alla promozione della cultura, dalla formazione personale allo svago. Insomma semaforo verde alla propria fantasia dal momento che potranno essere proposte lezioni frontali o laboratori, tenuti direttamente da chi propone il progetto, e pensati per un pubblico fino a 20 persone; la durata totale dovrà essere compresa tra un minimo di 4 ore e un massimo di 15, con attività articolate in più incontri o condensate in workshop intensivi. Tutti i progetti troveranno spazio nel “Cantiere Giovani”, che si trova al primo piano dell’ex asilo in via Cavalieri di Vittorio Veneto. «Vogliamo offrire ai giovani la possibilità di una partecipazione attiva alla vita della comunità e la possibilità di sperimentare le proprie competenze, usufruendo di spazi per metterle in pratica – afferma l’assessore Sara Ruffini -. Con questo bando vogliamo incentivare e sostenere il talento, sia favorendo l’educazione tra pari e la creatività giovanile, sia offrendo alla cittadinanza nuove opportunità formative e ricreative di socializzazione e fruizione del tempo libero». Per poter partecipare al bando è necessario presentare domanda scritta entro il 30 novembre. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.F.