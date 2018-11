Guide e mappe digitali Il web rilancia il turismo

Da Sovizzo al mondo e viceversa. Sono quattro i progetti pilota che il Comune, insieme a Confcommercio, sta mettendo in campo per la valorizzazione culturale e turistica del territorio. Il protocollo d’intesa fra i due enti, siglato recentemente, ha l’obiettivo di avviare una collaborazione sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico per lo studio, lo sviluppo e l’attuazione di un piano a tutto tondo che si prefigge di promuovere il paese sovizzese in ambito turistico, creando in contemporanea opportunità di sviluppo economico. In particolare i progetti, che coinvolgeranno diverse zone del territorio e basati anche sull’utilizzo di strumenti informatici innovatici, valorizzeranno le tante risorse naturali e storico-culturali sovizzesi. Verrà quindi costituito un comitato di coordinamento tra le parti e i vari percorsi saranno tutti inseriti nel portale internet di informazioni turistiche della provincia di Vicenza, “Vitourism”. I visitatori potranno quindi collegarsi al sito e troveranno i monumenti principali da visitare come villa Bissari Curti, le chiese di Santa Reparata a Vigo, di Santa Maria Annunciata di Sovizzo Colle, di San Bartolomeo a Montemezzo e la chiesa della Madonna del Carmine di San Daniele. Insomma una sorta di mappa virtuale dove verranno inserite anche le attività commerciali, di ristorazione e alberghiere. Per chi invece ama i percorsi naturalistici e conoscere le bellezze naturali in bicicletta, si potranno trovare tutti i sentieri e i percorsi ciclo-pedonali con l’illustrazione della flora e fauna. Siccome ormai il web collega tutto il mondo il terzo progetto riguarderà illustrare, sempre all’interno del portale, le principali notizie ed informazioni di “pronto uso”: ad esempio quelle riguardanti i luoghi storico-culturali, i principali eventi, le iniziative proposte da locali, attività commerciali e dell'Amministrazione. Nascerà, infine, anche una newsletter di informazioni, sempre diretta ai turisti, per esser sempre aggiornati su ciò che a Sovizzo c’è da vedere o partecipare. Verranno coinvolte le attività turistico-commerciali che vorranno aderire al piano e che, quindi, diventeranno i primi info-point del territorio. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.F.