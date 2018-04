Dalle marce ai concerti per tre mesi di festival

Matteo Guarda Prenderà il via domenica 15 aprile la settima edizione di AmAmbiente Festival che tra aprile, maggio e giugno offrirà al pubblico una ventina di appuntamenti tra marce, passeggiate, escursioni, camminate con o senza degustazioni, laboratori, biciclettate, mostre, conferenze, concerti. Dopo la serie di giornate ecologiche di marzo, nei quattordici Comuni coinvolti – Agugliaro, Arcugnano, Barbarano, Campiglia, Castegnero, Longare, Mossano, Nanto, Orgiano, Pojana, Sossano, Val Liona, Villaga, Zovencedo – avrà inizio il clou della manifestazione. Comincerà Barbarano domenica 15 con “I profumi dell’olio”, passeggiata gastronomica fra i colli con degustazioni e musica: partenze scaglionate dalle 8.30 in piazza Roma. Il secondo evento, domenica 22 ad Agugliaro, sarà “Tra Ville e oratori”, un’altra passeggiata, questa volta culturale ma con buffet, tra le antiche architetture del paese: ritrovo alle 10, all’oratorio di San Bortolo in via Roma 1. E ancora, mercoledì 25 aprile sarà a Nanto offrire “I monti di Nanto, la pieve, gli ulivi”, passeggiata guidata con sosta finale in cantina: partenza alle 8.50 in piazzetta Castello. Poi Mossano, martedì 1 maggio, con l’escursione sul sentiero 81, camminata guidata sui colli con pranzo e Festa degli Aquiloni; Val Liona, domenica 6 maggio, con “Tra borghi, castelli, sapori di un tempo”, che prevede la visita al museo della Civiltà Contadina e il pranzo con i prodotti locali mentre, a Castegnero, in contemporanea, “Festa della Famiglia”, con laboratori per bambini e animazione. E domenica 13 maggio con “Sossano in Fiore” a Sossano, e “Fiori & Sapori a Costozza”; la camminata notturna con degustazione a Orgiano sabato 19; la biciclettata per le vie del paese con assaggi a Pojana domenica 20 e anche la camminata naturalistica e didattica a Villaga; la conferenza-spettacolo “Pittura a olio...aglio e peperoncino” giovedì 24 a Campiglia; e “Per antichi sentieri” domenica 27 a Zovencedo. Il cartellone si concluderà venerdì 1 giugno a Nanto con la serata-concerto “Emisferi: viaggio tra le musiche del mondo”. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Guarda