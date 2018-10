Dal vetro alla carta La giornata ecologica fa il pieno di rifiuti

Hanno raccolto 13 grandi sacchi di erbacce e rifiuti i volontari dell’Associazione Nazionale Libera Caccia di Monteviale che martedì hanno promosso una sorta di giornata ecologica in paese, dedicandosi allo sfalcio del verde di aiuole e strade, di potatura di piante ingombranti, di recupero rifiuti abbandonati, utilizzando le proprie attrezzature e un trattore con rimorchio per smaltire quanto raccolto alla discarica. «Abbiamo trovato un po’ di tutto lungo le strade – spiega il coordinatore delle associazioni venatorie di Monteviale Franco Rampon – cartacce, bottiglie di vetro e plastica, un paio di pentole, tubolari di biciclette rotti». I cinque volontari, con sacchi e decespugliatore, hanno lavorato per un’intera giornata sulle strade comunali principali, partendo da via Donestra e via Brunori e passando poi alla zona bassa del paese, compresa la nuova lottizzazione di via Mure. Con l’associazione di Monteviale in visita anche il presidente regionale dell’Anlc, ente nazionale libera caccia, Fabio Frigo di Quinto, che ha offerto il pranzo ai volontari al lavoro da ore. «È stata una giornata lunga e i cittadini vedendoci faticare sotto il sole ci portavano da bere, l’abbiamo apprezzato. A primavera organizzeremo un’altra giornata di pulizia del territorio. La gente purtroppo getta di tutto lungo le strade. Abbiamo anche presentato domanda di contributo alla Regione Veneto per la copertura delle spese» conclude Rampon. Ai volontari il ringraziamento dell’Amministrazione comunale «per il meritevole servizio a favore di tutta la collettività» precisa l’assessore Eva Viale. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.N.