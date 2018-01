ALBETTONE. Senegalesi accolti ieri in municipio ad Albettone dal sindaco Joe Formaggio. Nessun cambiamento d’opinione da parte del primo cittadino, noto per le sue posizioni radicali sull’immigrazione che gli sono costate una denuncia per razzismo. Ma ieri c'è stato il ricevimento ufficiale di una delegazione dello stato centroafricano con in testa Talla Sylla, sindaco della popolosa città di Thies, 380 mila abitanti. Il gruppo è impegnato in un tour di tre giorni in Veneto per prendere visione dei sistemi di gestione e smaltimento dei rifiuti vista l'urgenza di realizzare discariche controllate nel loro Paese. Formaggio li ha incontrati in veste di primo cittadino e di manager. «Abbiamo parlato anche di acquedotti ed energia - ha spiegato - così andiamo ad aiutare concretamente il popolo africano a casa sua. Se portiamo acqua, togliamo i rifiuti e produciamo energia miglioriamo il loro Paese, si crea occupazione e di conseguenza si disincentiva la voglia di migrare».