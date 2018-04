Scivola su una vetrata e si ferisce in fabbrica

Albano Mazzaretto Paolo Mutterle Scivola su una vetrata e si taglia un braccio. Sono stati momenti di terrore quelli vissuti nel tardo pomeriggio di ieri all’interno della A & G srl, azienda di abbigliamento di via Ponti Nuovi, tra Albettone e Lovertino. Il ferito, Alessio Mozzato, 26 anni, residente in paese e figlio del titolare Stefano, è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elicottero con una profonda lesione all’arto superiore. Ricoverato nel reparto di rianimazione, secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita, anche se ha perso molto sangue. Secondo le prime informazioni disponibili al momento di andare in stampa (la dinamica è ancora in fase di ricostruzione), l’infortunio sul lavoro è avvenuto poco dopo le 18. Il giovane, che lavora all’interno dell’azienda di famiglia, sarebbe scivolato all’interno della fabbrica finendo con il braccio su di una lastra di vetro. La caduta gli ha provocato un taglio al braccio piuttosto profondo, tanto che il lavoratore ha iniziato ha sanguinare copiosamente chiedendo aiuto. Fortunatamente Mozzato non si trovava da solo all’interno della ditta. La richiesta al 118 è stata immediata, così come i primi soccorsi. Gli operatori del Suem, una volta accertata la dinamica, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso da Padova. In pochi minuti il mezzo del Suem è arrivato ad Albettone e ha caricato il ferito, che è stato poi trasportato nel vicino ospedale San Bortolo. Era fondamentale bloccare il prima possibile l’emorragia per poi ricucire la ferita. In ospedale i medici gli hanno riscontrato una lesione arteriosa e hanno quindi riparato la ferita suturandola. La A & G, nata nel 1990, da ventisette anni si occupa di abbigliamento e precisamente del taglio del tessuto per conto di terzi. Si tratta di una delle tante piccole e medie aziende che costituiscono l’ossatura del sistema produttivo veneto. L’infortunio è stato segnalato allo Spisal, il dipartimento dell’Ulss che si occupa a di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro. In serata la notizia ha fatto il giro del paese, nel quale la famiglia Mozzato è piuttosto conosciuta anche per l’attività famigliare condotta da quasi trent’anni. Anche il sindaco Joe Formaggio, che abita poco lontano dal luogo dell’incidente, ha voluto sincerarsi delle condizioni del ferito. Che per i medici non destano particolare preoccupazione, anche se la paura vissuta dai famigliari è stata grande. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Albano Mazzaretto Paolo Mutterle