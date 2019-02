Educazione dei figli Le serate genitori aiutano le famiglie

Confrontarsi, conoscersi, sostenersi, prendersi cura della crescita comunicativa e relazionale. Sono gli obiettivi di “Serate Genitori” che prenderà il via domani, con inizio alle 21, nella sede della biblioteca civica. Gli appuntamenti, pensati in primo luogo per i genitori, sono aperti anche a nonni, educatori e a tutti coloro che si trovano a contatto con il mondo dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti. Nella prima serata sarà trattato l’argomento della “Gestione dei conflitti: dai capricci ai litigi adolescenziali”. Nelle successive i temi saranno: “Essere genitori imperfetti ma efficaci” lunedì 18 febbraio; “Né con le buone, né con le cattive: genitori e regole” lunedì 4 marzo; “Genitori un gioco da ragazzi. L’importanza nel gioco nei bambini e nei ragazzi” lunedì 18 marzo; “Il ruolo del padre e della madre nel percorso di vita del proprio figlio” lunedì 1 aprile; “Dov’è sparito il mio bambini? Quando un figlio diventa adolescente. Come aiutarlo a saper scegliere e ad essere indipendente”. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.