Auto carica di liquori Denunciato in Friuli

I carabinieri della stazione di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, hanno denunciato in stato di libertà alla procura della repubblica presso il tribunale di Pordenone con l’accusa di ricettazione C.J. albanese 40enne residente a Barbarano Mossano, operaio agricolo, con analogo precedente di polizia. L’altro giorno a Porcia, nel Pordenonese, i carabinieri hanno controllato la Peugeot 307 a bordo della quale viaggiavano C.J. e un connazionale di 27 anni, disoccupato. I militari hanno notato l’ingente quantitativo di bottiglie di liquore a bordo del mezzo: ne sono state contate 74, di diverse marche e alcune con etichette pregiate, per un valore commerciale di oltre mille euro. L’albanese proprietario dell’automezzo non è stato in grado di fornire indicazioni convincenti riguardo alla provenienza degli alcolici, pertanto tutto il materiale è stato sequestrato in quanto ritenuto di provenienza illecita, mentre nei confronti di C.J., oltre alla denuncia, è stato anche emesso un foglio di via obbligatorio dal territorio di Porcia. • © RIPRODUZIONE RISERVATA