Domani il Giornale di Vicenza ti premia. Per i nostri lettori in omaggio con l'edizione della domenica l'inserto di 16 pagine "È Domenica". Nella rubrica "La lettura" i responsabili dell'associazione Insieme per Sarajevo raccontano del nuovo progetto di solidarietà che vogliono realizzare e che prevede un servizio di assistenza domiciliare per anziani, malati e disabili.

Spazio, poi, a un servizio che omaggia il caffè come momento "social" della giornata ma anche come bevanda per molti irrinunciabile e declinata in diversi modi ma sempre più di tendenza.Le pagine del fashion sono dedicate al look premaman con Meghan Markle, moglie del principe Harry. La rubrica "Galileo", sulla scienza, vi svelerà il progetto della Nasa che punta a tornare sulla luna ma stavolta con una astronauta donna.

Il viaggio dei sogni vi porterà in California, a Napa Valley, contea conosciuta per l'ottima produzione di vino.La pagina dei motori accende i riflettori sugli pneumatici del futuro. Spazio anche alla nuova berlina eletrica Polestar 2 con cui Volvo sfida Tesla.

L'inserto permetterà di dare uno sguardo anche al mondo delle piante.La pagina del gossip va alla scoperta dei vip quasi pronti per la prova costume, infine riservate un po' di tempo per voi per giocare con l'enigmistica.