Con una lettera inviata oggi al capo del Dipartimento della protezione civile Nazionale Angelo Borrelli, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha chiesto formalmente l’attivazione di «un apposito numero solidale per l’invio di sms da telefonia mobile e per le telefonate dalla rete fissa». Zaia ricorda che «gli intensi fenomeni meteorologici che dal 27 ottobre stanno interessando tutto il Veneto hanno colpito l’intero territorio regionale, causando ingenti danni al patrimonio pubblico e privato, mettendo in pericolo l’incolumità delle popolazione e generando un diffuso stato di emergenza». «In considerazione dell’entità dell’emergenza, che sta assumendo dimensioni catastrofiche - scrive ancora il governatore veneto - soprattutto in relazione al grado di distruzione che sta interessando l’area montana e pedemontana, ritengo utile promuovere ogni sforzo per reperire risorse e aiuti».

L’Italia intanto è ancora nella morsa del maltempo, che nelle ultime ore ha causato altri 4 morti. E una nuova perturbazione porterà rovesci e venti di burrasca su gran parte del Paese. Da oggi allerta rossa sul Veneto e arancione su Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, Abruzzo, Molise e Sicilia. Richiuso lo scolmatore che ha scaricato nel lago di Garda 350 metri cubi al secondo di acqua dall’Adige: Verona è salva dall’inondazione, ma nel bacino ci sono chiazze scure e tonnellate di fango.