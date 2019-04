VERONA. Al via oggi a Verona il Vinitaly più grande di sempre e con una importante partecipazione di cantine e Consorzi di tutela vicentini. Apre infatti a Veronafiere questa mattina la 53ª edizione del Salone internazionale del vino e dei distillati, con 4600 espositori da 35 nazioni su 100 mila metri quadrati netti espositivi. Gli operatori professionali presenti nell'ultima edizione sono stati 128 mila di cui 32 mila top buyer esteri provenienti da 143 paesi. Quest'anno, in collaborazione con Ice Agenzia e con la rete di delegati di Veronafiere in 60 nazioni, è stata ulteriormente potenziata l'attività di incoming selezionando e invitando top buyer da 50 nazioni di cinque continenti.

LA DIRETTA VIDEO

L'inaugurazione è in programma alle 10.30 (Auditorium Verdi, Palaexpo) e prevede, nell'ordine, la presentazione della ricerca "Mercato Italia: numeri e tendenze, gli italiani e il vino", a cura di Denis Pantini e realizzata dall' Osservatorio Vinitaly Nomisma Wine Monitor. A seguire il talk show condotto da Bruno Vespa "Il futuro del vino, il Vinitaly del futuro", con la partecipazione di Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere; Carlo Maria Ferro, presidente Italian Trade & Investment Agency; Angelo Gaja, cantina Gaja; Matilde Poggi, azienda agricola Le Fraghe; Riccardo Cotarella, enologo, Famiglia Cotarella.

Al termine del talk, sono previsti gli interventi di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, Phil Hogan, commissario europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole alimentari forestali e del Turismo, Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'Interno. Nel pomeriggio, alle 15, è atteso il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Fra le presenze istituzionali europee, oggi in fiera anche il vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro.Hanno scelto di non essere a Vinitaly assieme e dunque è atteso per domani l'altro vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. Mentre nel pomeriggio di martedì toccherà al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.