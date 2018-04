VERONA. Il vino chiama, il mondo risponde. Ed è davvero il mondo tutto intero, quello che si ritrova a Verona, da domenica 15 a mercoledì 18 aprile, per la 52° edizione del Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati: 4.404 aziende presenti nei padiglioni della Fiera, provenienti da 35 paesi, in tutto 15.443 vini da scoprire stand dopo stand. Il richiamo da tutti i continenti, del resto, è la forza di questo evento, il più grande salone al mondo nel suo settore per metri quadrati e presenze estere, che ogni anno fa arrivare operatori professionali da 140 nazioni.

L'1% delle aziende presenti al Vinitaly è vicentino. Sono 41 i produttori che espongono al salone, uno in più della volta scorsa. Una presenza consolidata che porta tutti i maggiori produttori della provincia a essere presenti al Salone veronese: non soltanto i più grandi e strutturati, non soltanto i consorzi, ma anche piccole e medie aziende. E naturalmente i produttori di distillati, con i nomi vicentini che non possono che essere in prima fila.

E domenica a Vinitaly saranno presenti sia Matteo Salvini che Luigi Di Maio, una occasione che potrebbe trasformarsi, secondo rumors delle ultime ore, in un delicato vertice sul governo. Attesa anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.