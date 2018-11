VERONA. Un podista novarese di 49 anni è stato colpito da un arresto cardiaco mentre era impegnato sulla 10 chilometri competitiva, inserita nel programma della 17/a Verona Marathon che si è corsa oggi nella città scaligera. L’uomo è stato soccorso dai sanitari in servizio sul percorso e trasportato in codice rosso con l’ambulanza al Polo Confortini dell’ospedale di Borgo Trento: la prognosi è riservata. Il runner stava correndo il nono chilometro della 10 chilometri competitiva quando si è sentito male.

Per la cronaca sono stati gli africani del Kenia i protagonisti dell'edizione 2018 della Volkswagen Verona Marathon: Robert Ndiwa bissa il successo dello scorso anno giungendo al traguardo dei 42.195 chilometri in due ore e 17 minuti. Per le donne taglia il traguardo davanti a tutte la croata Nikolina Sustic che aveva già vinto nel 2015.

Vince invece la Cangrande Half Marathon Kamei Moses Kipngetich in 1.01:35, davanti a Maiyo Rodgers e Maritim Philemon Kipkorir. Fra le donne taglia il traguardo per prima Eliana Patelli in 1:19:08, subito dietro Luisa Gelmi e la svedese Charlotte Andersson.

Anna Frigerio è la prima delle donne a tagliare il traguardo dei 10 km competitiva, podio tutto veronese fra gli uomini: primo Nicoló Olivo, secondo Giovanni Granotto Fontana seguito da Alessandra Dal Ben, terzetto della Expandia Insieme Verona.