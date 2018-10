VERONA. Il consiglio comunale di Verona ha approvato nella notte, con 21 voti a favore e sei contrari, una mozione sottoscritta anche dal sindaco Federico Sboarina, che dichiara Verona «città a favore della vita» e finanzia associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto. Il testo prevede di inserire nell'assestamento di bilancio finanziamenti ad associazioni e progetti che operano nel territorio, promuovere il progetto regionale "Culla Segreta", proclamare Verona città «a favore della vita». Respinta la proposta per la sepoltura automatica dei feti abortiti.

Come in una seduta precedente, al consiglio hanno assistito attiviste del movimento femminista "Non Una di Meno" vestite da ancelle come i costumi della serie Tv "Handmaid's Tale", che dopo l'approvazione della mozione sono state fatte allontanare dall'aula. «Facciamo presente - afferma una nota del movimento - che la capogruppo del Pd Carla Padovani ha votato a favore della mozione».

Le reazioni. «Nella notte Verona e le sue cittadine hanno subito uno schiaffo inaccettabile. Il voto del consiglio comunale per dichiarare Verona "città a favore delle vita" ci ha riportato indietro ad anni in cui le donne morivano per le interruzioni di gravidanza e proliferavano gli aborti clandestini». Lo dichiara la deputata veronese Alessia Rotta (Pd). «La nostra città - prosegue - non deve dare ulteriori prove di essere a favore della vita: Verona è medaglia d’oro della Liberazione dal nazifascismo e la vita l’ha difesa e tutelata con il coinvolgimento di tutta la popolazione. L’approvazione nottetempo delle mozioni leghiste, invece, la rende un luogo ostile alle donne e carico di ipocrisia. Spiace che anche all’interno del Partito Democratico Veronese ci sia chi, come Carla Padovani, non abbia capito la gravità di quanto la Lega stava cercando di fare, rendendo il corpo delle donne una merce di scambio politico. Una grave responsabilità sia verso le cittadine e i cittadini, sia per non aver informato il gruppo e per non averlo rappresentato - conclude - ma abbiamo la consapevolezza che si tratta di una posizione del tutto personale».

La mozione approvata dal Consiglio comunale di Verona sull’aborto «farebbe già accapponare la pelle così, qualificando anche chi l’ha proposta, ma c’è una cosa a mio parere più grave. La mozione è stata votata anche dalla capogruppo del Pd in consiglio comunale Carla Padovani. Ecco, non userò molte parole: non credo che sia una persona che possa stare nel Pd». Lo scrive l’on. Giuditta Pini su Facebook. «Non conosco i motivi - prosegue Pini - che l’hanno portata a sedere in consiglio comunale rappresentando tutta la comunità del partito, ma non credo sussistano più. Perché per quanto possiamo essere plurali, esistono dei limiti che qualificano anche lo stare in una comunità e credo che lei li abbia allegramente superati», conclude.

«L’approvazione della mozione da parte del Consiglio comunale di Verona rappresenta un simbolico e concreto grave passo indietro rispetto a una legge seria e importante come la 194. Purtroppo a favore della proposta leghista si è espressa anche la capogruppo del Pd: io penso che dovrebbe chiedere scusa. Evidentemente non ha la consapevolezza del proprio ruolo di rappresentante del Partito Democratico». Lo afferma Barbara Pollastrini, vicepresidente del Partito Democratico, commentando la mozione approvata dal Consiglio comunale scaligero che dichiara Verona «città a favore della vita» e finanzia associazioni cattoliche per iniziative contro l’aborto. «La sua scelta - aggiunge - è lontana dalla cultura delle donne, dei progressisti e del Pd. La cosa amareggia e preoccupa: è un fatto grave che non deve ripetersi».

«La destra a Verona ci riporta al Medioevo, con una mozione in consiglio comunale che dichiara la città a favore della vita e implicitamente contro le donne». Lo afferma il segretario veneto del Partito democratico, Alessandro Bisato, commentando la mozione "pro vita" e a sostegno delle associazioni cattoliche che si battono contro l’aborto proposta dalla Lega e approvata dalla maggioranza, con un voto favorevole del Pd. Per Bisato l’iniziativa, che pone l’enfasi sulla maternità, si esprime in realtà «auspicando azioni che puntano esclusivamente a limitare la libertà e il diritto di autodeterminazione delle donne. Si tratta di un attacco esplicito alla legge 194, e mentre in tutto il Veneto i consultori sono sotto dotati in termini di risorse umane e finanziarie, la maggioranza a Verona suggerisce azioni che prevedono il congruo finanziamento a soggetti antiabortisti». «Questa - conclude il segretario regionale - è la posizione ufficiale del Partito Democratico Veneto sulla vicenda, al di là di qualsiasi presa di posizione personale».

BUO