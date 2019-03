Domani e dopodomani è stato dichiarato dalla Protezione civile del Veneto lo stato di «attenzione» per forte vento, da riconfigurare localmente in fase di preallarme o allarme, a seconda dell’intensità delle raffiche. Lo ha deciso il Centro funzionale decentrato regionale, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del sistema di protezione civile. Per i prossimi due giorni si prevedono in Veneto venti forti settentrionali in quota, a tratti anche nelle valli e in pianura specie nel pomeriggio/sera di domani. Possibili raffiche di foehn nelle valli e sulla pedemontana, e rinforzi in occasione di eventuali rovesci/temporali in pianura.