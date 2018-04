VENEZIA. Sono entrati in funzione stamani, per la prima volta, a Venezia i tornelli che serviranno a fermare e deviare i turisti in caso di afflusso eccezionale alla città storica. I due varchi, uno ai piedi del ponte di Calatrava, l'altro poco dopo la stazione di Santa Lucia, sono presidiati da agenti della polizia municipale che osservano il grande afflusso di turisti, pronti a chiudere i tornelli nel caso in cui il provvedimento venisse deciso dalla sala operativa.

L'idea dell'amministrazione, come spiega La Nuova Venezia, è quella di dirottare i flussi - in caso di fiumana umana come il giorno di Pasquetta con i suoi 120 mila visitatori - lontano dalla traiettoria Lista di Spagna-Strada Nuova-Rialto, verso ponte degli Scalzi e Treponti.