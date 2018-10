VENEZIA. Nel 2017, il Veneto è stato primo in Italia per il numero di donazioni di midollo osseo effettuate, con 52 su un totale nazionale di 225. E a livello regionale, brilla proprio Vicenza, con oltre 25mila donatori tipizzati al 31 dicembre 2017.

Sulle 3.791 donazioni effettuate in Italia tra il 1991 e dicembre 2017, 811 sono state fatte in Veneto (secondo dietro la Lombardia che ne ha registrate 953, ma su una base di popolazione quasi doppia). A tutto il 2017, i potenziali donatori di midollo osseo idonei iscritti all'apposito Registro sono stati 392.873 in Italia con un’incidenza del 13,04 per mille, dei quali 61.197 veneti pari a un’incidenza del 25,19 per mille, al secondo posto nazionale dopo la Sardegna (26,78 per mille), e davanti a Emilia Romagna (24,22), Piemonte (22,49) e Lombardia (14,75).

Numeri da primato, resi noti oggi dall'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, intervenuto, a Padova, alla giornata di sensibilizzazione alla donazione organizzata davanti al Municipio dall'Associazione Donatori di Midollo Osseo. Coletto ha illustrato anche quella che ha definito «una grande organizzazione complessiva della rete sanitaria», con il Coordinamento regionale Trapianti, il Registro Interregionale Ibmdr Veneto Trentino Alto Adige (con sede presso l’Uoc Medicina Trasfusionale di Aoui Verona, che coordina le attività dal reclutamento alla chiamata dei donatori all'effettuazione delle donazioni) e i centri di trapianto di midollo della regione.

Entrando più nello specifico della realtà veneta, i dati del Coordinamento Regionale Trapianti sono estremamente significativi. Il totale dei donatori tipizzati al 31 dicembre 2017 era di 79.390 persone (25.104 a Vicenza, 18.956 a Verona-Rovigo, 12.647 a Padova, 15.026 a Treviso- Belluno, 7.657 a Venezia). Le nuove iscrizioni al Registro dei Donatori tra gennaio e dicembre 2017 sono state 4.424 (1.663 a Vicenza, 830 a Verona-Rovigo, 933 a Padova, 541 a Treviso- Belluno, 457 a Venezia). Favorevole anche il trend delle iscrizioni tra gennaio e settembre 2018 che, in totale, sono già state 2.648, delle quali 597 a Vicenza, 697 a Verona-Rovigo, 691 a Padova, 380 a Treviso- Belluno, 283 a Venezia.