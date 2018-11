Maltempo in Veneto (e nelle altre regioni): è stato attivato da domenica l'sms solidale nazionale: chiunque invierà un messaggio al 45500 (o effettuerà una chiamata) darà un contributo di 2 euro per a sostegno delle popolazioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Liguria, colpite dal maltempo negli ultimi giorni. Da giorni inoltre la Regione Veneto ha anche attivato un conto corrente dove, chi vorrà, potrà versare un proprio contributo: è stato istituito dalla Banca Unicredit, che è il tesoriere regionale, ed è denominato “Regione Veneto – veneto in ginocchio per maltempo ott. – nov. 2018”. Il codice Iban è: IT 75 C 02008 02017 000105442360. La causale da indicare appunto è: “Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018».